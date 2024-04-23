В рамках проекта партии «Школа грамотного потребителя» в МБДОУ СОШ № 1 в Королеве прошел урок ЖКХ на основе игры «Домовой», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Урок провели для учеников 8 класса «А». Игра «Домовой» направлена на возможность приобретения школьниками основы знаний о том, что такое жилищные и коммунальные услуги, из чего они состоят и как рассчитывается размер платы за них.

В ходе игры ребята узнали из чего складывается счет за услуги ЖКХ и как грамотно его оплачивать, учились заполнять квитанции ЖКХ и просчитывать проценты. Школьники примерили на себя роль потребителей услуг, а также роль представителей управляющей компании.

«Традиционно Королевские учебные заведения поддерживают акцию. Ребята ответственно подходят, активно проявляют интерес к игре, быстро понимают, что такое жилищные и коммунальные услуги. Уверен, что многие теперь помогут и родителям разобраться с начислениями в платежках за ЖКУ и экономить ресурсы. Базовые знания о ЖКХ пригодятся абсолютно каждому человеку», — сказал куратор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Павел Каганов.

Развивающая игра является частью просветительской ЖКХ-акции партийного проекта «Единой России» и призвана дать ученикам основные теоретические знания о жилищно-коммунальных услугах, а также позволит применить их на практике.

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