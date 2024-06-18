В Королеве проходит масштабная модернизация систем теплоснабжения

В Королеве проходит масштабное обновление системы теплоснабжения. Работы уже ведутся на нескольких ключевых объектах. В апреле на проспекте Космонавтов началась замена 5,2 км теплотрассы. Работы идут в графике и должны завершиться к началу отопительного сезона, передает пресс-служба администрации городского округа.

Также здесь проведут благоустройство территории. Обновленная магистраль улучшит качество жизни более 60 тысяч человек.

Работы по модернизации теплосети проходят и на участке от котельной «Самаровка» до ЦТП-8. Окончание этих работ ждут жители 155 МКД, включая 17 социальных объектов.

В этом году запланирован ремонт сетей еще на двух участках — от проспекта Королева до улицы Сакко и Ванцетти, а также между котельной «Новые Подлипки» и котельной «3,3А». Кроме того, начнут работы на участке между котельными «Новые Подлипки» и Самаровка» от улицы Исаева до ЦТП № 7 — их планируют завершить в 2026 году.

Помимо замены теплотрасс в городе обновляются и котельные. Так в прошлом году была введена в эксплуатацию новая котельная «Пионерская». Она обеспечивает теплом 60 домов на пяти улицах, снабжает горячей и холодной водой свыше 18 тысяч жителей, детские сады, школы и Центральную городскую больницу. До конца этого года будет обновлена котельная «Новые Подлипки», в следующем реконструкцию ожидают котельные 3А в микрорайонах Юбилейный и Текстильщик.

Также до конца 2026 года планируется переложить шесть магистральных трасс общей протяженностью 16 километров. Все эти работы станут самой масштабной реконструкцией инфраструктуры ЖКХ за долгое время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.