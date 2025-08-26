В Королеве продолжается капитальный ремонт водопровода

В Королеве полным ходом идет подготовка ЖКХ к зимнему периоду, а также модернизация систем водоснабжения и водоотведения — реализуется капитальный ремонт водопроводных линий, питающих котельные, общей протяженностью более 6 км, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В этом году город приступил к капитальному ремонту водопроводных линий, срок эксплуатации которых превысил уже 40 лет.

Один водовод обеспечивает водой 6,5 тысяч жителей микрорайонаЮбилейный и является единственным источником для котельной № 2, которая обслуживает 35 МКД и 8 социальных объектов. Второй — линия закольцовки водоснабжения для семи тысяч жителей и котельной «Альфа-Лаваль», которая обеспечивает теплом 94 дома и 11 объектов социальной сферы. Помимо замены труб обновляется и оборудование всех водопроводных камер.

«Наша задача хорошо подготовиться к новому зимнему сезону, все службы на это нацелены, думаю, что все работы будут выполнены в срок», — сказал секретарь партии «Единая Россия» Игорь Трифонов.

В планах до конца 2026 года замена участков питающих водоводов к еще одному из крупнейших теплоисточников ТЭЦ ПАО РКК «Энергия».

В рамках подготовки систем водоснабжения и водоотведения к зимнему периоду в нашем городе также реализуются ключевые мероприятия: ремонт, чистка, дезинфекция и промывка резервуаров чистой воды, капитально ремонтируются и меняются ветхие сети. На объектах теплоснабжения специалисты устраняют нарушения тепловых и гидравлических режимов работы, проводят испытания на плотность, прочность, максимальные тепловые нагрузки, а также очистку и промывку оборудования.

Также в рамках Народной программы партии «Единая Россия» в Королевепроводится масштабный капитальный ремонт котельной № 3,3А, основной для самого крупного микрорайона Юбилейный. Работы здесь начали в мае.

Специалисты уже перенесли существующие коммуникации и приступили к демонтажу старого оборудования — фильтров, участков питающих водоводов, газоходов. Ведется монтаж дренажной системы котельной, подготовка площадки для монтажа новой дымовой трубы, монтаж нового газопровода и устройство газорегуляторного пункта.

До конца этого года установят на котельной два новых мощных котла российского производства и завершится монтаж дымовой трубы, продолжатся работы и в 2026 году. По итогу к концу следующего года в микрорайоне появится практически новый источник теплоснабжения.

В Королеве депутаты разных уровней власти регулярно проводят выезды и проверяют готовность объектов ЖКХ, включенных в Народную программу партии «Единая Россия», а именно 73 объекта теплоснабжения и 49 объектов водоснабжения, а также 1274 многоквартирных дома и 148 объектов социальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.