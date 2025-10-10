В Королеве по просьбе жителя восстановят отмостку дома по ул Большая Комитетская

В рамках очередного приема «Выездная администрация», который состоялся вчера в ДК «Юбилейный», жители Королева обсудили ряд актуальных вопросов с представителями городской власти. Королевцы обратились к первым заместителям и заместителям главы города, депутатам, а также руководителям управляющих компаний и городских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основными темами обсуждения стали вопросы, касающиеся содержания многоквартирных домов, услуг ЖКХ, работы управляющих компаний, а также благоустройства придомовых территорий и общественных пространств.

В числе вопросов, озвученных жителем улицы Большая Комитетская — ремонт отмостки дома и дополнительная уборка придомовой территории. Работы по выполнению обращения начнутся в ближайшие дни.

Также во время приема поступило обращение от жителя одного из домов по проспекту Королева по поводу разросшихся деревьев, которые затеняют тротуар у торгового центра и мешают уличному освещению. Для устранения помех коммунальные службы проведут кронирование деревьев.

Всего на очередной «Выездной администрации» свои вопросы задали 140 человек. Все обращения и пожелания жителей приняты в работу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.