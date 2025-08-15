В Королеве по просьбам жителей установили новую лестницу

На одной из выездных администраций жители дома 15 по улице Комитетский лес обратились с просьбой провести ремонт лестниц у подъездов, которые находились в аварийном состоянии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вчера, 14 августа, глава Королева Игорь Трифонов проверил выполнение поручения по ремонту спусков входных групп. В ходе ремонта был выполнен полный демонтаж старых и небезопасных конструкций. После этого сотрудники управляющей компании изготовили новые широкие ступени, установили надежные перила, а также пандус и спуск для колясок.

В рамках рабочего выезда глава наукограда также проверил ход комплексного ремонта подъездов в доме 13/26 на улице Тихомировой. Сейчас здесь красят стены, меняют плитку и освещение. Подрядчик уже завершил работы в первом подъезде. Важно отметить, что все решения — от цвета стен и до дизайна плитки — согласовывались с жителями.

К концу августа дом будет полностью обновлен. Всего в городе до конца года отремонтируем более ста подъездов в 29-ти домах.

