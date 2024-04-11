В Королеве планируют выделить 3,8 млрд рублей на модернизацию теплоснабжения

В городском округе Королев продолжается реализация мероприятий по модернизации теплоснабжающего хозяйства. На эти цели может понадобиться объем средств в размере порядка 3,8 млрд рублей. По решению межведомственной рабочей группы по модернизации объектов теплоснабжения программу мероприятий необходимо расширить, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Так, в 2024 году, до начала следующего отопительного сезона, планируются масштабные работы по капитальному ремонту тепловых сетей муниципалитета, к примеру, участков между котельными «Новые Подлипки» и«3, 3А», а также участков от проспекта Королева, 7, до ул. Сакко и Вацетти.

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, уже сейчас в регионе реализуются оперативные мероприятия за счет средств бюджета области и муниципалитетов. Ключевая задача — не допустить масштабных аварий на сетях и объектах теплоснабжения в будущем отопительном сезоне, а в случае возникновения технологических сбоев — обеспечить их незамедлительное устранение.

Помимо краткосрочной программы в Подмосковье в целом и в г. о. Королев в частности формируется план и на долгосрочную перспективу. Так, в 2024–2026 гг. в муниципалитете планируется выполнить реконструкцию котельной «Самаровка», которая подает тепло и горячую воду в 155 многоквартирных дома (более 60 тыс. жителей) и 17 социальных объектов. В этот же срок планируется отремонтировать участки тепловых сетей между котельными «Новые Подлипки» и «Самаровка» от ул. Исаева 10 до центрального теплового пункта № 7.

Еще два объекта теплоснабжения — котельную «3, 3А» и котельную «Текстильщик» — предложено включить в план мероприятий по капитальному ремонту 2024–2026 гг. Объекты обслуживают 89 МКД (почти 20 тыс. жителей) и 45 МКД (более 7 тыс. жителей) соответственно.

«Важной частью формирования программы модернизации является опрессовка сетей. После того, как закончится отопительный сезон, мы выполним гидравлические испытания на более чем 300 км сетей региона. Те участки, где будут выявлены порывы, дополнительно включим в Госпрограмму и начнем ремонт, чтобы следующий отопительный период пройти спокойно», — добавил Евгений Хромушин.

Решением Штаба по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса также зафиксированы мероприятия, которые планируется выполнить за счет средств ресурсоснабжающих организаций. Такими мероприятиями в Королеве являются реконструкция котельной «Альфа-Лаваль» и участков теплосети от этой котельной.

Как ранее отмечал Евгений Хромушин, в настоящее время в Подмосковье сформировано четыре рабочие группы по теплоснабжению: «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Члены Рабочих групп выезжают на объекты, производят проверку фактов и решений, изложенных на Штабах, а также контролируют ход исполнения мероприятий. На сегодняшний день осуществлено порядка 70 выездов, подписано 52 решения Штаба.

«По решению губернатора Подмосковья А. Ю. Воробьева мы не стали дожидаться федеральной программы, так как ее перенесли на 2025 год, а сформировали нашу региональную Госпрограмму и уже приступили к ее реализации. Сейчас самым актуальным вопросом является наличие и ассортимент оборудования. Мы уже запланировали ремонт более 114 км теплосетей, а также строительство, реконструкцию и ремонт 297 котельных и 86 ЦТП. При этом программа модернизации теплоснабжения Подмосковья продолжает формироваться, так что цифры будут увеличиваться», — добавил Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.