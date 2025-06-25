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В Королеве обновили и отремонтировали более 1,3 тыс светильников

С начала текущего года на территории наукограда Королев специалистами предприятия «Автобытдор» проведено масштабное обновление инфраструктуры уличного освещения: были заменены и отремонтированы более 1300 единиц осветительных приборов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подведенные итоги за первое полугодие показывают значительное улучшение качества освещенности городских улиц — произведена замена около 500 устаревших ламп в фонарях, также специалисты восстановили работоспособность ещё примерно 800 элементов городской светотехники.

Сотрудники автопредприятия работают на профессиональной технике и оснащены необходимым оборудованием, позволяющим оперативно решать возникающие проблемы. Они обладают опытом проведения работ на высоте и регулярно проходят инструктажи по технике безопасности.

Работы ведутся систематически и направлены на повышение уровня комфорта жителей Королёва, создание безопасной среды для пешеходов и автомобилистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», - отметил Воробьев.