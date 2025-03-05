В Королеве на улице Мичурина оштрафовали водителя за незаконный сброс мусора

В Королеве на улице Мичурина у дома 50 в фотоловушку попался водитель, который сбросил строительный и крупногабаритный мусор на контейнерной площадке. Нарушитель надеялся остаться незамеченным и действовал ночью, но камеры «Безопасного региона» работают круглосуточно без сна и отдыха. В итоге вместо экономии пришлось заплатить штраф, сообщает пресс-служба администрации округа.

За порядком в городе следят более 2310 камер «Безопасного региона», которые ловят нарушителей на дорогах и во дворах, общественных пространствах и местах скопления людей.

Чаще всего в городе с нарушениями выбрасывают старые шины, разобранную мебель, строительный мусор и битое стекло. Камеры фиксируют номера автомобилей, из которых выбрасывается мусор. После чего владельцу отправляется штраф: для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что строительные отходы должны утилизироваться только в специализированных бункерах и контейнерах.

Заказать вывоз стройотходов на легальную площадку жители Королева могут по номеру 122#7. Также оформить вывоз мусора можно на портале стройотходы.рф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.