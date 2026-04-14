В Королеве модернизируют котельную №3А в Юбилейном

В Королеве продолжается капитальный ремонт котельной №3А в микрорайоне Юбилейный — одного из ключевых объектов системы теплоснабжения города. Работы проводят в рамках программы губернатора Московской области по модернизации объектов тепло- и водоснабжения. На сегодняшний день готовность объекта превышает 50%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.