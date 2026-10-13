В Королеве модернизировали водопроводы на улице Мичурина

Предприятие «Водоканал» завершило работы на трубопроводах холодного водоснабжения на улице Мичурина в Королеве. Обновление оборудования направлено на повышение надежности подачи воды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники предприятия «Водоканал» заменили запорную арматуру на трубопроводах холодного водоснабжения на улице Мичурина. У дома № 2А, корпус 2, установили устройства диаметром 125 мм, у дома № 4 — диаметром 100 мм. Запорная арматура позволяет управлять потоками воды в системах водоснабжения, отопления и водоочистки.

У дома № 9 установили новый пожарный гидрант для повышения безопасности жителей микрорайона. Он обеспечит подачу воды из водопровода для тушения пожаров с помощью передвижной техники.

Модернизация инфраструктуры водоснабжения в Королеве продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.