В Королеве модернизировали 6 канализационных насосных станций

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Работы по модернизации шести канализационных насосных станций провели в Королеве в 2024 году. На объектах установили новые механические грабли и дробилки. В числе КНС, получивших дополнительное оборудование, две — самые крупные по производительности, пропускающие более 70% сточных вод города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«При помощи новых механических граблей крупный мусор, поступающий в канализационно-насосную станцию со сточными водами, задерживается и отправляется либо на мусорный полигон, либо в специальную дробилку для измельчения. Это позволяет не допускать засоров при дальнейшей транспортировке сточных вод на щелковские очистные сооружения», — рассказал главный инженер королевского АО «Водоканал» Михаил Дятлов.

Благодаря проведенным работам значительно повысилась надежность водоотведения не только в центральной части города, но и в микрорайонах Юбилейный, Текстильщик, Первомайский.

Всего улучшения коснутся более 600 многоквартирных домов, а также частного сектора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.