В Королеве коммунальщики вывели 100 машин для уборки снега

Коммунальные службы Королева утром 19 февраля начали масштабную уборку снега после циклона. С пяти часов утра на улицах округа работают около 100 тракторов и погрузчиков, которые расчищают дороги, дворы и подходы к социальным объектам.

Тяжелая техника задействована на дорогах, во дворах и у подъездов, а также возле станций и автобусных остановок. Во дворе дома №7 на улице Калинина малый погрузчик аккуратно разгребает снег, поднимая ковш, чтобы не задеть припаркованные автомобили. Снег формируют в кучи и освобождают выезды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.