сегодня в 13:50

В Королеве «Единая Россия» проконтролировала выполнение работ по капремонту теплосети

На территории Королева продолжается реализация мероприятий по повышению надежности системы теплоснабжения города, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» единороссы проконтролировали ход выполнения работ по капитальному ремонту тепловой сети от котельной «Самаровка»

Член фракции «Единая Россия» Павел Каганов совместно с депутатом Мособлдумы Сергеем Керселяном провели выездную проверку объекта по капитальному ремонту тепловой сети, расположенной на проспекте Космонавтов.

В рамках Народной программы партии на 2024–2026 год запланированы работы по реконструкции котельных и замене основных тепломагистралей.

Здесь планируется замена более 5 км трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения диаметрами 300 и 500 мм.

«В настоящий момент работы находятся в активной стадии, на объекте трудятся 2 бригады специалистов и 7 единиц специализированной техники. На сегодняшний день выполнено 12% работ от общего планируемого объема. Завершение ремонта на данном участке предполагается до октября месяца текущего года», — сказал муниципальный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Павел Каганов.

В ходе проверки единороссы пообщались с жителями домов, возле которых сейчас трудятся специалисты, и в чих интересах непосредственно проводятся капитальные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.