В Королеве «Единая Россия» проконтролировала выполнение работ по капремонту теплосети
На территории Королева продолжается реализация мероприятий по повышению надежности системы теплоснабжения города, передает пресс-служба партии «Единая Россия».
В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» единороссы проконтролировали ход выполнения работ по капитальному ремонту тепловой сети от котельной «Самаровка»
Член фракции «Единая Россия» Павел Каганов совместно с депутатом Мособлдумы Сергеем Керселяном провели выездную проверку объекта по капитальному ремонту тепловой сети, расположенной на проспекте Космонавтов.
В рамках Народной программы партии на 2024–2026 год запланированы работы по реконструкции котельных и замене основных тепломагистралей.
Здесь планируется замена более 5 км трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения диаметрами 300 и 500 мм.
«В настоящий момент работы находятся в активной стадии, на объекте трудятся 2 бригады специалистов и 7 единиц специализированной техники. На сегодняшний день выполнено 12% работ от общего планируемого объема. Завершение ремонта на данном участке предполагается до октября месяца текущего года», — сказал муниципальный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Павел Каганов.
В ходе проверки единороссы пообщались с жителями домов, возле которых сейчас трудятся специалисты, и в чих интересах непосредственно проводятся капитальные работы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.
«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.