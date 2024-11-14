В Коломне построят новую ЛЭП для подключения нового потребителя

Специалисты «Мособлэнерго» приступили к выполнению работ по технологическому присоединению нового заявителя — предприятия, оказывающего услуги по ремонту легкового, грузового и специального автотранспорта, которое расположено в промзоне на Пирочинском шоссе в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для подключения нового потребителя к сетям энергетики произведут замену силового оборудования в комплектной трансформаторной подстанции, смонтируют новое вводно-распределительное устройство и установят трансформатор мощностью 630 кВА вместо прежнего на 400 кВА. Также специалистами компании будет построена воздушная линия электропередачи 0,4кВ протяженностью 120 метров и установкой двухстоечной опоры ЛЭП.

Мощность электроснабжения присоединяемого абонента составит 150 кВт. Работы проводит персонал Коломенского производственного отделения компании.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявку на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через портал потребителя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.