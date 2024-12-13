В Коломне объявлен конкурс на капремонт котельной социального учреждения

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства ГБУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский», по адресу: Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 27А». Планируется в рамках проведения закупки капитальный ремонт котельной.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.