В Коломне начали подготовку к отопительному сезону 2026 года

Подготовка к следующему отопительному сезону стартовала в городском округе Коломна до завершения текущего периода. Предприятия ЖКХ и энергетики разрабатывают дорожные карты для повышения надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные и энергетические предприятия округа формируют планы с конкретными мероприятиями и жесткими сроками исполнения. Документы направлены на повышение устойчивости инженерной инфраструктуры и снижение риска аварий в осенне-зимний период 2026 года.

«Среди приоритетных проектов в рамках инвестиционной программы на 2026 год — работы по модернизации четырех котельных, капитальный ремонт тепловых сетей, техническое перевооружение котельной в деревне Полурядинки», — рассказал заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Кроме того, по государственной программе в муниципалитете реализуют крупные инфраструктурные проекты. Запланированы ремонт сетей теплоснабжения, реконструкция пяти котельных, обновление водопроводных сетей в селе Горы, строительство шести блочно-модульных котельных, капитальный ремонт самотечной канализации в микрорайоне Текстильщики в Озерах и совхозе Коломенский, а также ремонт водопровода по Малинскому шоссе в районе Городищи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.