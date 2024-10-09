В Коломне 717 домов уже получают тепло

В Коломне более 90% домов, находящихся под управлением департамента городского хозяйства, уже получают тепло. На сегодняшний день из 782 адресов отопление подается уже в 717, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«На сегодняшний день 65 домов пока без отопления или частично с отоплением. В некоторых, например, подключили один подъезд из пяти», — сказал главный инженер ООО «ДГХ» Геннадий Лаптий.

Каждую осень специалисты Департамента городского хозяйства сталкиваются с ситуациями, когда хозяева квартиры меняли батареи или трубы системы отопления, но сделали это с нарушением технологий. Из-за таких частных случаев страдает иногда весь дом.

«Как правило, достучаться до собственников бывает очень тяжело. Ведь многие не проживают в квартире, где идет ремонт. Там, где позволяет нижний розлив, перекрываем стояки, а в зданиях с верхним розливом приходится перекрывать весь дом», — добавил Лаптий.

Слесарям-сантехникам управляющей компании приходится решать и аварийные задачи — в момент запуска на линиях отопления повышается давление и иногда случаются прорывы.

«В некоторых старых домах отопление отключается только в тепловых камерах, теплосетях. И если где-то чуть-чуть потекло, приходится сливать большой дом, пока не устраним утечку. Потом снова запускаем», — уточнил Лаптий.

Ежедневно около 170 сотрудников управляющей компании задействовано на запуске отопления. В Департаменте городского хозяйства планируют до конца недели подать тепло во все дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.