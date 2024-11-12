В Клину выявили почти 100 случаев сброса мусора в контейнеры с помощью камер

С начала 2024 года в городском округе Клин выявили почти 100 случаев незаконного сброса мусора благодаря камерам системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Технология позволяет фиксировать правонарушения и привлекать виновных к ответственности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В большинстве случаев речь идет о сбросе строительного мусора, обрезков веток и других отходов в большом объеме. Камеры фиксируют не только сам факт нарушения, но и государственные номера и марки автомобилей, с которых производится сброс мусора. Эти данные передаются в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Нарушителям грозят значительные штрафы. Для граждан сумма штрафа может достигать 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Использование системы «Безопасный регион» помогает не только оперативно выявлять нарушителей, но и снижать количество случаев незаконного загрязнения окружающей среды, что способствует улучшению экологической обстановки в регионе.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.