В Клину внедрили систему контроля вывоза ТКО

Автоматизированную систему контроля вывоза твердых коммунальных отходов разработали и внедрили в Клину. Платформа помогает координировать работу перевозчика и управляющих компаний, а также позволяет жителям оперативно сообщать о проблемах на контейнерных площадках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая информационная система фиксирует вывоз отходов с каждой контейнерной площадки. Перед опустошением баков сотрудники предприятия «Чистый город» делают фотографии для отчета, после чего данные загружаются в систему. Это позволяет муниципалитету и управляющим компаниям видеть, когда именно был произведен вывоз.

«Проблема в том, что мусоровозы приходят в разное время. И сотрудники управляющих компаний не могли сориентироваться, когда им подходить, чтобы начинать подбор мусора. Разработанная нами система оповещает через чат-бот, что отходы вывезены, и теперь рабочим управляющей компании можно отправляться на площадку», — рассказала заместитель директора предприятия «Чистый город» Наталья Каминская.

После сигнала сотрудники управляющей компании выходят на уборку основания площадки и собирают оставшийся мусор вручную.

«Благодаря этой информационной системе мы можем увидеть конкретную контейнерную площадку, фотографии от жителей, время поступления жалобы и своевременно реагировать», — пояснил заместитель директора предприятия «Чистый город» Андрей Худолеев.

Жители могут направить обращение через специальный QR-код на площадке. В ближайшее время контейнеры также планируют оснастить датчиками наполненности, чтобы еще точнее координировать вывоз отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.