В Клину в текущем году модернизируют 28 котельных

Мособлдума провела Открытую трибуну, в ходе которой обсуждались вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры в городском округе Клин. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«В целом по всей Московской области сейчас идет большая модернизация в сфере ЖКХ и энергетики. Поэтому Мособлдума по поручению председателя Игоря Брынцалова регулярно проводит открытые трибуны, в ходе которых жители могут задать свои вопросы о ходе работ. В апреле большая Открытая трибуна прошла в Мособлдуме для всех муниципальных образований Московской области. В этом году также запланировано провести еще несколько открытых мероприятий на местах, также с участием граждан. Жители уже видят улучшения по всем направлениям. Когда программа будет полностью завершена, хотелось бы, чтобы к этим вопросам не пришлось возвращаться долгие годы», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

Подробнее о работах в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Аркадий Собенников.

В 2025 году в рамках госпрограммы запланированы 574 мероприятия. Планируется сдать в эксплуатацию 196 объектов теплоснабжения и заменить 448 км тепловых сетей.

Реализуются и долгосрочные мероприятия на 2025–2029 годы — всего 515 мероприятий, в рамках которых запланировано модернизировать 270 котельных и ЦТП и 303 км тепловых сетей.

«Программа не останавливается, ежемесячно после мероприятий по обследованию инженерной инфраструктуры в нее включаются те или иные объекты, которые требуют внимания», — подчеркнул Аркадий Собенников.

Так в городском округе Клин на 2025 год запланирована инвестиционная программа в рамках концессионных соглашений:

Концессия ООО «ГПТЭ МО»:

28 котельных;

2 ЦТП;

14,4 км. тепловых сетей.

В рамках госпрограммы в 2025–2028 гг. в Подмосковье всего запланировано 640 мероприятий. Из них в Клину запланировано 3 мероприятия:

Строительство наружных сетей водоснабжения д. Решоткино;

Реконструкция участка сети водопровода по ул. Чайковского, г. Клин;

Реконструкция городских очистных сооружений в д. Ямуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.