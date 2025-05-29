В Клину установят воркаутную площадку

Глава городского округа Клин Алена Сокольская провела выездное совещание по дальнейшему благоустройству микрорайона улиц Евдокимова и Щербакова, известного среди клинчан как 10-й поселок, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За последние два года эта территория уже значительно преобразилась: появились удобные пешеходные дорожки, современное освещение, детская площадка, спортивная зона с трибунами и благоустроенный пруд.

В 2025 году работы продолжатся — рядом с существующей инфраструктурой появится воркаут-площадка, будет отремонтировано ограждение футбольного поля и проведена очистка водоема. Для защиты от вандализма территорию оборудуют камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

«Раньше на этом месте мог появиться очередной магазин, но мы делаем выбор в пользу комфортной среды для жителей», — отметила Сокольская. Финансирование работ осуществляется за счет местного бюджета и областной премии, полученной округом за эффективную работу.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.