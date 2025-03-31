В Клину социально-ответственные предприятия будут следить за памятниками героям ВОВ

Организации взяли обязательства следить за состоянием памятника воинской славы и истории: проводить ремонтно-реставрационные работы, благоустраивать и содержать в порядке. При этом план шефской работы будет согласовываться Администрацией округа, так как речь идет о памятниках, состояние которых регламентировано рядом обязательных требований.

В числе первых Соглашение о шефстве заключили АО «Термоприбор» (будет отвечать за состояние братской могилы советских воинов 1941 года в поселке Слобода), ООО «Лабромед» (братская могила в дер. Шарино), ООО «Глетчер» (Обелиск Славы в дер. Акулово), образовательный центр «Школа Знайки» (братское захоронение в Клину на ул. Терешковой), Клинское ППЖТ (Мемориал Воинской Славы в с. Воздвиженское).

«В моей семье все родственники по мужской линии воевали и мы все родом из Воздвиженского. Поэтому тут все совпало и для меня вопроса не стояло — да, обязательно будем шефствовать, обязательно будем помогать. И именно в тот месте, которое близко мне и моей семье. Уже выезжали, смотрели. Сейчас занимаемся ремонтом плазменной панели этого памятника», — сказал генеральный директор Клинского ППЖТ Тимур Новожилов.

Напомним, на территории городского округа Клин 33 братских воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.