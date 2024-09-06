В Клину проводят демонтаж старых воздушных теплотрасс

По концессионному соглашению с «Газпром теплоэнерго МО» в микрорайоне Майданово г. о. Клин построили новую котельную. Весной здесь начались работы по замене теплосети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трубу, которая соединяла котельную с общежитиями, заменили на новую. Ее проложили под землей. Во время профилактических работ подрядчик демонтировал часть старой, надземной трассы.

Сейчас работы находятся на завершающей стадии. Этот участок от дороги до входа в ЦТП — порядка 70-80 метров. Рабочие планируют справиться за два дня. Металлические остатки теплоцентрали с участка вывезут.

Подрядчику задача знакома. Сотрудники организации уже ликвидировали «надземку» на улицах Ленина, Карла Маркса, 50 лет Октября, Дзержинского и других. Сейчас на объекте работает экскаватор-погрузчик и 3 монтажника.

«Жители нас благодарят — наконец-то убрали эту уродливую „арку“ из труб, которой неизвестно сколько лет. И, конечно, новые коммуникации абсолютно безопасны. Они проложены под землей. А по этим „воздушкам“ постоянно бегали дети. Это травмоопасно. Еще один плюс — это отсутствие теплопотерь. Теперь клинчане не будут топить улицу. Думаю, они это оценят», — рассказал начальник строительного участка Абакар Магомедов.

Кстати, переключения со старой трубы на новую жители даже не заметили. Все прошло в штатном режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.