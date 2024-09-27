В Клину провели противоаварийную тренировку

В преддверии отопительного сезона провели в Клину совместно с ООО «Газпром теплоэнерго МО» противоаварийную тренировку, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель мероприятия — достичь четкого взаимодействия различных структур при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического комплекса и ЖКХ в условиях низких температур.

По «легенде» в зимнее время года произошел разрыв магистрального трубопровода теплосети у д. 3 корп. 1 по ул. 60 лет Октября. Без отопления и горячей воды остались 30 МКД и социальные объекты, среди которых — две школы и один детский сад.

Все службы отработали корректно. Чрезвычайную ситуацию оперативно ликвидировали, подача теплоресурса жителям была восстановлена в кратчайшие срок.

Проведение подобной противоаварийной тренировки в преддверии осенне-зимнего периода позволяет убедиться в готовности экстренных служб города и ресурсоснабжающих организаций к устранению возможных аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.