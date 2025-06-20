В Клину продолжается модернизация тепловых сетей

В шестом микрорайоне города Клин проводят замену тепловых сетей. Отслужившие свой срок старые, изношенные от времени трубы извлекаются из грунта, на их место укладываются новые, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Трубы новые, со специальной изоляцией из пенополиуретана. Их еще называют „труба в трубе“. Они долговечнее и защищены от ржавчины, коррозии и разрушения», — пояснил прораб подрядной организации Владимир Болкунов.

Прокладка новых труб горячей воды и отопления длинной 440 метров подрядная организация ведет от центрального теплового пункта на улице Чернышевского вдоль жилых домов. Работы планируется закончить к концу августа. На соседнем Молодежном проезде участок теплотрассы уже заменен. Траншеи засыпаны, уложен слой щебенки. Но с асфальтированием придётся подождать.

«Земля должна выстоять какое-то время после проведения работ, утрамбоваться. Только после этого мы отсыпаем щебёнку, открываем проезд, а потом уже асфальтируем», — рассказала директор Клинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Людмила Шведюк.

Тепловые сети в этой части Клина меняют по программе капитального ремонта ООО «Газпром теплоэнерго МО». В местах города, где идёт замена коммуникаций, наружные трубопроводы будут демонтированы.

Ранее сообщалось, что в г. о. Клин по концессии с «Газпром теплоэнерго Московской области» в 2024 в рамках замещения старой ТЭЦ 1935-го года постройки было возведено 5 новых котельных в городе и 10 блочно-модульных котельных (БМК) в сельских населенных пунктах: Нудоль (почти 1 тыс. жителей), Петровское (677), Выголь (92), Марков Лес (301), поселок Чайковского (почти 2 тыс. человек), Кузнецово (370), Струбково (547), Слобода (более 1 тыс.), Раздолье (259) и Воздвиженское (свыше 1,4 тыс. жителей).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.