В Клину продолжается модернизация контейнерных площадок

В городском округе Клин продолжаются работы по модернизации контейнерных площадок. Работа по переходу на контейнеры разных цветов и разного типа твердых коммунальных отходов (ТКО) начата в округе еще 5 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На днях одной из таких площадок была модернизирована в Демьяновском проезде у дома № 3. Новую контейнерную площадку установили в рамках муниципальной программы и по просьбам жителей в социальных сетях. Они просили огражденную территорию с контейнерами для раздельного сбора мусора. Площадка оборудована жестким бетонным основанием, металлическим ограждением и кровлей.

Также установлены баки для раздельного сбора мусора, о которых так просили жители. 2 черных бака для смешанных отходов: пищевые отходы, емкости загрязненные продуктами питания, средства личной гигиены. 2 синих бака для отходов на переработку: пластик, металл, тетрапак, стекло, макулатура.

Помимо этого, контейнерные площадки подключают к системе видеонаблюдения.

«Очень удобно стало, близко к дому. Площадка оборудована крытыми баками, ветер и птицы теперь не будут разносить мусор. Удобно, что мусор можно сортировать. Я этим начала заниматься года 2 назад. Мою бутылки, пластиковую посуду и в отдельном пакете выбрасываю в синий бак», — рассказала жительница дома № 3 в Демьяновском проезде Ольга Ежова.

Работы на этом не заканчиваются. В планах у руководства муниципалитетом в 2024 году модернизировать 15 контейнерных площадок на крупных дворовых териториях. На сегодняшний день приступили к модернизации КП в деревнях Бекетово, Борисово, Струбково и на улице Молодежная в Клину. До конца года будут сделаны площадки в д. Покровка, Заболотье, Бирево и Першутино. В Клину в микрорайоне Майданово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.