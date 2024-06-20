В Клину обновляют коммунальный автопарк

«Эта машина мощнее предыдущей модификации, она загружает и прессует до 18-20 кубометров мусора, а старая только 12 кубов. Кроме того, новая машина оснащена системой сбора фильтрата, а значит процедура вывоза ТКО становится ещё чище, еще аккуратнее», — рассказал директор МАУ «Чистый город» Григорий Рыжичкин.

По словам главы городского округа Клин Алены Сокольской, округ помогает обновлять коммунальный автопарк муниципальной службы чистоты.

«В этом году еще в планах приобрести манипулятор-эвакуатор и измельчитель пней. Это отечественная техника высокого качества. Для того, чтобы держать высокие стандарты предоставления коммунальных услуг в нашем округе в интересах наших жителей», — рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.