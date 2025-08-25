В Клину ливневые канализации готовят к сезону дождей

В преддверии осеннего сезона с его многочисленными дождями важно проверить состояние ливневок в городе. В Клину этим занимаются сотрудники МАУ «Чистый город». На днях, при объезде города, на улице Карла Маркса сотрудники заметили на месте ливневки — открытый люк без защитной решетки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Остался только кусок решетки, куда подевалась остальная часть — история умалчивает. Понятно только одно, что конструкция лопнула от постоянного наезда не нее автомобилей. Дело в том, что в этом месте машины часто объезжают „лежачий полицейский“ и наезжают прямо на решетку возле бордюра. Она и лопнула из-за нагрузки и большой интенсивности движения», — прокомментировал мастер МАУ «Чистый город» Денис Жуков.

В понедельник рабочие приварили новую, более прочную решетку. Перекрывать движение не пришлось. На месте работали несколько специалистов. Восстановление решетки ливневой канализации заняло не больше часа.

До середины сентября рабочие МАУ «Чистый город» проведут ревизию всех ливневых колодцев Клина, проведут необходимый ремонт и восстановление.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.