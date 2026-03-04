В Клину готовятся к весеннему паводку и ледоходу

Подготовка к весеннему паводку началась в Клину. Сотрудники отряда «КлинСпас» следят за оттепелью и готовятся к возможному подъему воды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По прогнозам специалистов, уже на следующей неделе может начаться ледоход. После вскрытия водоемов спасатели будут регулярно замерять уровень воды на территории округа.

В распоряжении отряда есть необходимая техника для мониторинга и помощи жителям: надувные лодки, мотопомпы и аварийно-спасательные машины высокой проходимости. В случае подтоплений специалисты готовы оперативно выезжать на вызовы и проводить эвакуацию.

«Спасатели аварийно-спасательного отряда имеют опыт эвакуации граждан. Несколько лет назад дачники приехали на выходные, а разлившаяся река отрезала выезд из СНТ. Мы на лодке вывозили людей на сушу, чтобы они могли выбраться», — рассказал старший смены аварийно-спасательного отряда «КлинСпас» Анатолий Орлянский.

В округе определены шесть потенциально опасных участков подтопления, все они расположены в садовых товариществах. Жителям напоминают, что при угрозе паводка необходимо обращаться по телефону 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.