В Клину газифицировали свыше 100 домов с января

В городском округе Клин с начала 2025 года газифицировали уже 117 домовладений. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

На текущей неделе с 3 по 7 марта 2025 года будет газифицировано 18 домов, расположенных в населенных пунктах — д. Елино, Раздолье, Никитское, Скрепящево, Бекетово; Клин, улица Подгорица; д. Ловцово, Покровское-Жуково, Шарино, Акатово, Подорки, р. п. Решетниково, Вельмогово.

На территории городского округа Клин 265 населенных пунктов. Социальная догазификация выполняется в 160 населенных пунктах округа.

8 негазифицированных населенных пунктов включены в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

Дополнительным критериям включения в программу «Социальная газификация» на территории городского округа соответствуют 5 СНТ (Урожай, Мичуринец, Химик, Заречное-2 и Термометрист), находящиеся в границах газифицированного населенного пункта г. Клин — бесплатное подведение газа до границ земельных участков собственников жилых домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.