В Клину ежедневно моют более 100 км дорог

Дорожные службы в Клину ежедневно очищают и моют более 100 км асфальтового покрытия. 14 апреля работы прошли в Бородинском проезде, на улице Гагарина и Волоколамском мосту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

14 апреля сотрудники дорожной бригады предприятия «Чистый город» промыли асфальтобетонное покрытие в Бородинском проезде, на улице Гагарина и Волоколамском мосту. Ежедневно специалисты моют и пылесосят свыше 100 км дорог.

В распоряжении бригады находятся комбинированные дорожные машины, мини- и фронтальные погрузчики, три трактора МТЗ-82, два самосвала и отдельный поливомоечный автомобиль для очистки ограждений. Работа техники отслеживается по GPS-картам в режиме реального времени. Сотрудники трудятся вахтовым методом с 8:00 до 18:00.

«На ежедневной основе у нас используется поливомоечное оборудование. От машин постоянно идет пыль и грязь, и за чистотой дорожного полотна необходимо следить с самого утра и до самого вечера», — пояснил начальник дорожного отдела предприятия «Чистый город» Диер Хабиев.

Помимо мойки покрытия, специалисты занимаются покраской ограждений, уборкой смета и случайного мусора, а также восстановлением отдельных участков дорожного полотна.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.