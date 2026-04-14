Каширское предприятие «Тепофол» расширяет производство и создает новые рабочие места

На предприятии «Тепофол» в Кашире начали монтаж оборудования в новом цехе по выпуску вспененного полиэтилена, что позволит создать дополнительные рабочие места.

В Кашире на улице Строительной, 15 предприятие «Тепофол» приступило к установке основного оборудования в новом цехе площадью 1500 квадратных метров и высотой 12 метров. Строительство объекта заняло пять месяцев. В новом цехе будут производить утеплители из вспененного полиэтилена, упаковочные материалы и другие изделия.

Объем инвестиций в проект превысил 100 миллионов рублей. Ожидается, что запуск цеха расширит производственные мощности и позволит создать новые рабочие места. В настоящее время на предприятии трудятся 200 сотрудников, штат ежегодно увеличивается на 10–25 человек.

Бренд-менеджер Армен Тер-Закарян отметил, что компания демонстрирует устойчивый рост: в первом квартале 2025 года объем продукции составил 1067 тонн, а за первый квартал текущего года — более 1335 тонн. В ассортименте предприятия — утеплители с собственной технологией монтажа, упаковочные решения и технические изделия для различных отраслей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.