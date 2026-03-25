В Клину до 1 июня устранят все незакрытые раскопы

Власти Клина обязали подрядчиков восстановить благоустройство после аварийных и плановых работ на коммунальных сетях до 1 июня 2026 года. В округе остаются незакрытыми 157 ордеров на земляные работы из 280 выданных с начала 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При аварийных и плановых работах на коммунальных сетях неизбежно повреждаются грунт и асфальтовое покрытие. Восстановление территории обязаны выполнять организации, которые проводили раскопки.

После таяния снега недочеты стали особенно заметны. С 1 января 2025 года по настоящее время в городском округе выдано 280 ордеров на проведение земляных работ. При этом 157 из них до сих пор не закрыты, хотя срок действия документов истек.

Глава городского округа Клин Василий Власов поручил устранить недоработки. В ближайшие дни уполномоченные на сельских территориях проведут ревизию незакрытых раскопов и невыполненного благоустройства. Подрядчики должны полностью восстановить территории и закрыть ордера до 1 июня 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.