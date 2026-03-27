В Клину 27 марта убирают улицу Гагарина

Коммунальные службы 27 марта продолжают уборку на улице Гагарина в Клину на участке от «Кругового движения» до Ленинградского шоссе протяженностью 720 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы выполняют сотрудники организации «Чистый город». Они очищают прибордюрную часть, убирают смет, приводят в порядок тротуары и прогребают газоны. Также рабочие удаляют нерастаявший снег вдоль бордюров.

В уборке задействованы девять дворников и спецтехника. Малый погрузчик «Ант» собирает грязь и пыль, погрузчик «Амкодор» — глыбы льда и крупногабаритный мусор. Отходы вывозит самосвал. Аналогичные работы ведутся и на других улицах города, после чего проводится влажная обработка территории.

В субботу коммунальные службы продолжат уборку вместе с жителями округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.