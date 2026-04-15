В Клинском округе восстановили подачу горячей воды в 68 домов

Горячее водоснабжение восстановили в 68 многоквартирных домах Клинского округа после технологического сбоя 15 апреля. Авария произошла на трубопроводе в ЦТП-12, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Технологический сбой на трубопроводе горячего водоснабжения в ЦТП-12 произошел 15 апреля. Временно без горячей воды остались 68 многоквартирных домов на улицах 60 лет Октября, 60 лет Комсомола, Клинской и Чайковского.

Специалисты Клинского филиала «Газпром теплоэнерго МО» оперативно устранили неисправность. Подачу горячей воды во все дома возобновили в штатном режиме.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения жители могут обратиться в дежурную диспетчерскую службу Клинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» по телефону +7 (49624) 2-35-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.