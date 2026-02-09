В Казани жители пожаловались на неубранный снег за пределами центра

Жители Казани 9 февраля вновь столкнулись с неубранным снегом на улицах и во дворах, что привело к многокилометровым пробкам и затруднениям для пешеходов и автомобилистов, сообщает inkazan.ru .

Утром 9 февраля в Казани образовались 9-балльные пробки, особенно на выездах из поселков Салмачи и Куюки. Заторы также наблюдались на проспекте Победы, улицах Зорге, Сахарова, Губкина и других. Госавтоинспекция Татарстана рекомендовала отказаться от личного транспорта из-за снегопадов.

Мэрия Казани сообщила, что с начала февраля выпало 101% месячной нормы осадков. За сутки вывезли 27,3 тысячи тонн снега, в уборке участвовали более тысячи единиц техники и сотни рабочих. Однако жители продолжают жаловаться на плохую уборку в районах Большие Клыки, Савиново, Вишневка, Привольный и других. По словам горожан, дороги и тротуары остаются неочищенными, а детям приходится идти в школу по сугробам.

Пользователи соцсетей отмечают, что центр города очищен лучше других районов. Мэрия объяснила, что в первую очередь убирают магистрали и подъезды к социальным объектам, после чего переходят к остальным дорогам. Между тем, в некоторых домах из-за скопившегося снега произошли обрушения крыш. Большинство жалоб жителей остаются без ответа или получают формальные отписки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.