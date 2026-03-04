В Каширском кластере Подмосковья установили 69 новых контейнеров

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:34

Региональный оператор обновил контейнерный парк в Каширском кластере Подмосковья на прошлой неделе. На площадках установили 69 новых баков для смешанных и раздельных отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего смонтировали 46 серых баков для смешанных отходов, 20 синих контейнеров для раздельного сбора и три бункера для крупногабаритного мусора. Обновление направлено на повышение качества обращения с отходами и удобства жителей.

В серые баки следует выбрасывать остатки еды, органику, загрязненную упаковку, средства личной гигиены и другие неперерабатываемые материалы. В синие контейнеры принимают чистые пластик, стекло, бумагу, картон и металл.

Контейнеры изготовлены из прочного перерабатываемого пластика и рассчитаны на высокую ежедневную нагрузку. Вес полностью заполненного серого бака может достигать 300 кг, поэтому оборудование требует бережного обращения.

В зону обслуживания Каширского регионального оператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.