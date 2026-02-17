В Кашире завершили 85% строительства новых очистных сооружений

В деревне Терново-1 Каширского округа продолжается строительство современных очистных сооружений, которые обеспечат услугами почти 52 тысячи жителей города Кашира и окрестных поселков, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Строительство новых очистных сооружений в деревне Терново-1 Каширского округа достигло 85% готовности. Объект рассчитан на обслуживание жителей Каширы, поселков Новоселки, Зендиково и близлежащих населенных пунктов. На площадке задействованы 42 специалиста и 5 единиц техники.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в 2026–2028 годах планируется модернизировать более 90 очистных сооружений региона. Особое внимание уделяется качеству работ и соответствию проектным решениям.

Новые очистные сооружения в Кашире отличаются повышенной производительностью — до 20 тысяч кубометров воды в сутки. Здесь применяются интегрированные биологические реакторы для глубокой очистки воды, современные методы обеззараживания, механическая обработка и обезвоживание осадков, а также автоматический мониторинг всех процессов. Энергоэффективные технологии позволят снизить потребление электроэнергии.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2023–2028 годы. Тестовая эксплуатация объектов на чистой воде запланирована на лето, а полноценный запуск — на декабрь.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.