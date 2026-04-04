Россиянка пострадала в результате инцидента со сбитым БПЛА в Абу-Даби

В Абу-Даби в результате инцидента со сбитым беспилотником получила ранение россиянка, проживающая в ОАЭ. Об этом заявили в посольстве .

Женщина сама обратилась в больницу. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.

Сейчас состояние пострадавшей опасений не вызывает. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

В посольстве призвали россиян, проживающих в ОАЭ, придерживаться повышенных мер предосторожности и следовать указаниям эмиратских властей.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал бить по еврейскому государству и странам, где есть американские базы. В том числе он атакует ОАЭ.

Так, ранее средства ПВО перехватили воздушную цель в Дубае. Осколки рухнули на здание американской фирмы Oracle в бизнес-парке Dubai Internet City.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.