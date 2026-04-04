Девочки-подростки в Москве на самокате сбили пенсионера и сбежали

В Москве пенсионер получил травмы после того, как в него на улице врезались девочки-подростки на самокате, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Инцидент произошел в Чертаново. В Сети появились кадры с места происшествия. На одном из них запечатлен самокат, на котором девочки влетели в дедушку. После ДТП они оставили транспорт и сбежали.

Пенсионер остался лежать на земле. Рядом с брошенным самокатом можно заметить лужу крови. Мужчине помогли прохожие. Они вызвали скорую.

На других кадрах запечатлено, как медики кладут пострадавшего на носилки и увозят. За происшествием наблюдали другие прохожие, в числе которых были дети.

Ранее в Петербурге водитель сбил школьницу на самокате. Она пересекала дорогу на красный свет.

