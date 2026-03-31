Ехала на красный: в Петербурге водитель сбил школьницу на самокате

Самокатчица-подросток попала под машину в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга 21-летний водитель иномарки сбил 14-летнюю школьницу, которая пересекала дорогу на самокате на красный свет. В результате также пострадала пятилетняя девочка, сообщает «Бриф24» .

ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, восьмиклассница ехала через проезжую часть на кикшеринговом самокате без сопровождения взрослых и нарушила сигнал светофора.

После наезда колесо самоката отлетело в сторону, где вместе с матерью находилась пятилетняя девочка. Ребенок получил травмы.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту аварии полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

