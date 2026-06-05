В Кашире завершают строительство очистных сооружений

Строительство современных очистных сооружений завершается в деревне Терново-1 городского округа Кашира. Комплекс мощностью 20 тыс. кубометров в сутки обеспечит качественной услугой 52 тыс. жителей Каширы и близлежащих населенных пунктов, ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Заказчиком выступает подведомственный министерству Мособлводоканал. Строительство началось в конце 2023 года, готовность объекта составляет 91%.

На площадке завершают устройство водомерного узла и систем водоотведения, возводят здания механической и биологической очистки, доочистки, цех механического обезвоживания осадков и воздуходувную станцию. Специалисты монтируют кровлю, двери, внутреннее электрооборудование и освещение, а также проводят благоустройство территории. Ежедневно на объекте работают более 50 человек и задействовано семь единиц техники.

Комплекс рассчитан на очистку до 20 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Этого достаточно для обслуживания Каширы, микрорайона Ожерелье, поселков Новоселки и Зендиково. Сооружения также смогут принимать до 36 кубометров в сутки бытовых отходов из населенных пунктов без централизованной канализации.

Очистка будет проходить в несколько этапов: от механического удаления крупного мусора и отстаивания до биологической переработки загрязнений микроорганизмами, последующей доочистки и обеззараживания. После этого воду доведут до нормативных показателей и безопасно вернут в окружающую среду.

«В этом году мы проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капремонту ключевых объектов и сетей. Работы не прекратятся ни в один сезон, при этом подача коммунальных услуг жителям не остановится — на время перекладки ресурсы пойдут в дома с соседних объектов. Один из заметных эффектов на уже реализованных объектах — снижение или полное исчезновение жалоб на запах и качество воды», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Работы идут без остановки коммунальных услуг для жителей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.