В Кашире зафиксировали случаи незаконного сброса строительного мусора

В Кашире продолжается системная работа по борьбе с незаконными свалками. Так, за незаконный сброс строительного мусора нарушителю может грозить до 200 тыс. рублей штрафа и фотография на память. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

И если кому-то кажется, что можно «по-тихому» выбросить строительный мусор рядом с контейнерной площадкой — камеры «Безопасного региона» уже все записали.

С 9 по 16 сентября в мкр. Ожерелье зафиксированы новые случаи незаконного сброса — теперь и этот нарушитель получит штраф.

А до этого ответственность понесли и местный житель, и предприниматель: 10 тыс. и 40 тыс. рублей штрафа соответственно.

Важно помнить: утилизация строительного мусора — это не только вопрос экологии, но и закона.

Размер штрафов:

граждане — до 70 тыс. рублей;

должностные лица — до 100 тыс. рублей;

юридические лица — до 200 тыс. рублей.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.