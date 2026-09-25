В Кашире в сентябре завершают подготовку к отопительному сезону

В микрорайоне Кашира-2 завершили реконструкцию тепловых сетей от улицы Клубной до улицы Садовой. Объект сдан. В том же микрорайоне продолжается строительство центрального теплового пункта ЦТП-3.

На 42 котельных и семи центральных тепловых пунктах завершаются пробные топки. Гидравлические испытания провели на 138 км тепловых сетей. К осенне-зимнему периоду подготовили 44 водозаборных узла и более 400 км сетей водоснабжения и водоотведения.

«Для бесперебойной работы сформированы аварийные бригады, подготовлена специализированная техника и создан необходимый запас материалов. Организовано круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на любые внештатные ситуации. Отопительный сезон планируется начать в конце сентября — в начале октября», — сообщил глава городского округа Кашира Роман Александрович Пичугин.

После запуска отопления жители смогут сообщить о возникающих вопросах в ЕДДС по телефону +7 (496) 695-23-33 или в аварийно-диспетчерскую службу МУП «КГХ» по телефону +7 (496) 696-71-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.