В Кашире в сентябре завершают подготовку к отопительному сезону
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Кашира
Коммунальные службы Каширы завершают подготовку к отопительному сезону. Подачу тепла планируют начать в конце сентября — начале октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В микрорайоне Кашира-2 завершили реконструкцию тепловых сетей от улицы Клубной до улицы Садовой. Объект сдан. В том же микрорайоне продолжается строительство центрального теплового пункта ЦТП-3.
На 42 котельных и семи центральных тепловых пунктах завершаются пробные топки. Гидравлические испытания провели на 138 км тепловых сетей. К осенне-зимнему периоду подготовили 44 водозаборных узла и более 400 км сетей водоснабжения и водоотведения.
«Для бесперебойной работы сформированы аварийные бригады, подготовлена специализированная техника и создан необходимый запас материалов. Организовано круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на любые внештатные ситуации. Отопительный сезон планируется начать в конце сентября — в начале октября», — сообщил глава городского округа Кашира Роман Александрович Пичугин.
После запуска отопления жители смогут сообщить о возникающих вопросах в ЕДДС по телефону +7 (496) 695-23-33 или в аварийно-диспетчерскую службу МУП «КГХ» по телефону +7 (496) 696-71-83.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.
«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.
Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.