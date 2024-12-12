В Кашире в 2024 г отремонтировали водовод, обеспечивающий питьевой водой 15 тыс жителей

В 2024 году в городском округе Кашира было реализовано множество значимых проектов, которые изменили городскую среду, повысили комфорт и качество жизни жителей. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Кашира Михаил Шувалов подвел итоги года, отметив ключевые достижения. Об этом сообщает его пресс-служба.

В этом году завершен капитальный ремонт зданий старшего звена школы № 10 и дошкольного отделения этой школы в Ожерелье.

Реализован масштабный проект — капитальный ремонт водовода от ВЗУ-6 до ВЗУ 6А микрорайона Ожерелье. Данный объект обеспечит чистовой питьевой водой 15 тыс. жителей Ожерелья и Новоселок. Реализация этого проекта помогла решить не только давнюю проблему жителей с холодным водоснабжением, но и снабжение водой котельных, запитанных от этого водовода.

«Благоустройство — это одна из сфер, которая всегда требует все больше и больше позитивных перемен. Большое внимание в этом году, мы уделили состоянию детских игровых площадок. В рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“ в 2024 году мы заменили и модернизировали 10 таких объектов. Это включая 2 губернаторские площадки», — сказал Михаил Шувалов.

В этом году в Кашире оборудовали и 10 пешеходных коммуникаций. Все они, как правило, ведут к таким социально важным объектам, как школы, детские сады, амбулатории, ФАПы и другим. Уже сформирован план по народным тропам для 2025 года, ориентированный на запросы жителей.

Выполнены работы и по комплексному благоустройству 6 дворовых территорий. В рамках КБДТ установлены детские игровые площадки, оборудованы парковочные места, проведен монтаж наружного освещения, а также ремонт внутридворовых проездов.

«Обновление автодорог — это один из самых распространенных запросов у наших жителей. Люди часто озвучивают его на выездных администрациях. Это как просьбы об обновлении дорожного полотна, так и о переводе грунтовых дорог в промежуточный тип покрытия — щебеночный. И мы этим вещам уделяем самое пристальное внимание. В целом, говоря о ремонтной кампании, в этом году мы провели капитальный ремонт 26 автодорог, 23 из которых грунтовые. Причем одну из них мы отремонтировали дополнительно еще одну автодорогу», — подытожил Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.