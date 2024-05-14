В Кашире проведут капитальный ремонт канализационного трубопровода
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В подмосковной Кашире планируют капитально отремонтировать канализационный трубопровод. Источник финансирования — бюджет Московской области и бюджет городского округа Кашира, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
«Объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного трубопровода в городском округе Кашира Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.
В единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного трубопровода от КНС-3, расположенного по адресу: Кашир, п. Зендиково.
Проект контракта предусматривает проведение работ по капитальному ремонту канализационного трубопровода протяженностью более 2,5 км.
Заказчиком является МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира.
Работы планируется завершить к концу 2025 года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.