В Кашире проконтролировали содержание отдаленных территорий округа

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов встретился с жителями деревни Стародуб. Во встрече также приняли участие председатель окружного совета депутатов, заместители главы и профильные специалисты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время традиционного обхода территории жители рассказали о том, что связывает их деревню с декабристами, а также провели экскурсию для гостей, показав пруды, парк при барской усадьбе и церковь.

«В деревню Стародуб нас пригласили жители. Благодаря их усилиям и заботе парк в прекрасном состоянии. Обязательно поможем в его содержании, поддержав хорошую инициативу», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Поможет муниципалитет и в решении других вопросов. В частности, в благоустройстве подходов к источнику. Специалисты также рассмотрят способы ограничить движение большегрузного транспорта в границах деревни.

В Стародубе продолжается восстановление Преображенского храма. Прихожане вместе с настоятелем подбирают изразцы для иконостаса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.