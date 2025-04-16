В Кашире проконтролировали содержание многоквартирных домов и дворов

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов провел обход улиц в верхней зоне Каширы-2. В мероприятии участвовали профильные заместители главы, инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители администрации, МБУ «Благоустройство», управляющей компании МУП «Водоканал», окружного С=совета депутатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники обхода побывали на улицах Центральная, Садовая и Вахрушева. Они обращали внимание на содержание подъездов многоквартирных домов и прилегающей к ним территории, дворов, игровых и спортивных площадок, парковочных мест. Руководитель муниципалитета беседовал с жильцами многоэтажек, прохожими и сотрудниками почты.

«Обошли жилой фонд, который обслуживает управляющая компания МУП «Водоканал». В частности, побывали в доме № 28 на улице Садовая, жители которого обратились по вопросу утепления фасада. Вместе с управляющей компанией и Фондом капитального ремонта Московской области будем прорабатывать этот вопрос. Осмотрели дворовые территории. В целом, территория хорошо содержится», — отметил Михаил Шувалов.

Руководитель муниципалитета по итогам проверки и поступившим обращениям в ходе диалога с жителями дал соответствующие поручения ответственным службам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.