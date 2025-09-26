В Кашире проходит масштабное обновление системы водоотведения

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева в городском округе Кашира продолжается масштабное обновление системы водоотведения. В настоящее время в работу включены 6 участков канализационных коллекторов общей протяженностью более 10 км, что значительно повысит качество и надежность коммунальной инфраструктуры округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава муниципалитета Роман Пичугин лично проверил один из ключевых участков — от канализационной насосной станции № 3 до 7, который принимает стоки из района Кашира-1. По его словам, готовность данного участка составляет уже 85%, и все работы планируется завершить до конца текущего года.

«Здесь готовность уже составляет 85%. Все работы здесь завершатся в этом году. Участок протяженностью 900 м и мощностью 3 тыс. куб. м в сутки позволит существенно повысить надежность и эффективность работы всей системы канализования», — подвел итоги проверки Роман Пичугин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.