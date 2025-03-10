В Кашире продолжаются работы по уборке мусора с тротуаров и остановочных павильонов

В городском округе Кашира коммунальщики приступили к весенней уборке и содержанию территорий. МБУ «Благоустройство» в срок до 15 марта полностью переоборудует коммунальную технику для работы в весенне-летний период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже сейчас работники предприятия ведут уборку прошлогодней листвы и мусора. Производится уборка пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, общественных пространств, детских игровых и спортивных площадок. В парковых зонах и дворах работа ведется вручную, но вместо лопат сотрудники служб благоустройства используют метлы и грабли. В ежедневной уборке задействованы 24 единицы техники и почти 100 человек.

Каширские подрядные организации приступили к очищению бордюров и уборке смета, мойке остановочных павильонов и ограждений. Специальная техника убирает дороги от пыли, мелкого мусора и остатков песка, которым посыпали тротуары при заморозках.

Изменение погодных условий отразилось и на облике города: местами уже пробивается первая зелень, а некоторые растения, такие как верба, начали цвести. Однако метеорологи призывают не расслабляться: в первой половине последнего зимнего месяца возможны кратковременные заморозки с мокрым снегом и дождем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.